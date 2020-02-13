СКА обыграл на выезде «Торпедо» в матче КХЛ Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» – СКА завершился в пользу питерского клуба – 3:2.

В составе победителей отличились Ярно Коскиранта, а также Йоонас Кемппайнен и Йори Лехтеря. У хозяев это сделали Кирилл Ураков и Дамир Жафяров.

После этой встречи команда Алексея Кудашова занимает 2-е место в таблице «Запада», набрав 83 очков. В активе «Торпедо» – 58 очков и 8-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» – СКА – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Коскиранта (Якупов, Кузьменко), 01:52 – 0:1; Кемппайнен (Токранов, Плотников). 11:27 – 0:2; Ураков (Бочаров), 13:27 – 1:2; Жафяров (Шор, Шредер), 32:00 – 2:2; Лехтеря (Ожиганов, Плотников), 56:15 – 2:3