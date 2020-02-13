«Северсталь» обыграла «Куньлунь», прервав серию из четырех поражений - Советский спорт
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13 февраля 2020 21:41ХоккейШарафудинов Виктор

«Северсталь» обыграла «Куньлунь», прервав серию из четырех поражений

Череповчане отстают от зоны плей-офф на 8 очков.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – «Куньлунь Ред Стар» завершился со счетом 2:1.

Нападающий хозяев Богдан Якимов открыл счет уже на восьмой секунде, на что гости ответили голом бывшего форварда «Вашингтона» Деванте Смит-Пелли (29-я). Однако в концовке «Северсталь» все-таки добилась победы стараниями Вадима Кудако (55-я).

Команда из Череповца прервала 4-матчевую проигрышную серию и занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 50 очками после 57 игр. От зоны плей-офф «Северсталь» отделяют 8 очков.

«Куньлунь» идет на седьмом месте на Востоке, имея 59 очков после 59 встреч. Из шести последних матчей китайский клуб проиграл 5.

15 февраля «Северсталь» сыграет в гостях против «Сибири», а «Куньлунь» встретится в Челябинске с «Трактором».

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