ЦСКА уступил в Москве «Барысу» Таким образом, клуб из Казахстана выиграл пятый поединок кряду.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – ЦСКА завершился в пользу хозяев – 3:2.

В составе победителей отличились Корбэн Найт, Линус Виделль, а также Даррен Диц. У армейцев это сделали Сергей Толчинский и Клас Дальбек.

Команда Игоря Никитина по-прежнему занимает 1-е место в таблице «Запада», набрав 86 очков. В активе «Барыса» – 77 очков и 3-я позиция на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА – «Барыс» – 3:2 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Толчинский (Вей, Марченко), 12:08 – 1:0; Найт (Метальников, Пакаринен), 18:19 – 1:1; Виделль (Найт, Охтамаа, бол), 35:49 – 1:2; Дальбек (Вей, Робинсон), 48:11 – 2:2; Диц (Найт, Виделль), 52:47 – 2:3