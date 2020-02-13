«Авангард» победил «Адмирал», команда из Владивостока уступила в третий раз подряд Матч состоялся в Балашихе.

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Адмирал» завершилась со счетом 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).

По ходу встречи «Адмиралу» дважды удалось отыграться с 0:1 и с 1:2. На голы Брэндона Макмиллана (12-я минута в большинстве) и Тейлора Бека (25-я) ответили Кирилл Воронин (14-я) и Александр Мерескин (29-я).

Далее забрасывал шайбы только «Авангард». На 34-й минуте отличился Кирилл Семенов, а на 39-й Сергей Широков реализовал большинство. Ну а за 51 секунду до конца основного времени Сергей Шумаков поразил пустые ворота «Адмирала».

«Авангард» выиграл у «Адмирала» все четыре матча нынешнего сезона.

Команда Боба Хартли занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 58 встречах. «Адмирал» занимает 10-ю строчку с 54 очками после 56 встреч и серией из трех поражений.

15 февраля «Адмирал» продолжит выездное турне матчем против «Нефтехимика». «Авангард» 18 февраля сыграет в гостях с лидером Восточной конференции «Ак Барсом».