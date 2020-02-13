«Амур» по буллитам обыграл «Витязь» и обошел «Адмирал» в турнирной таблице Встреча состоялась в подмосковном Подольске.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Амур» завершился со счетом 3:4 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1). Гости добились победы в серии буллитов – 3:2.

Счет на 9-й минуте открыл нападающий хабаровчан Игорь Руденков, но по ходу третьего периода «Витязь» добился перевеса 3:1. Алексей Бывальцев и Йоонас Няттинен реализовали большинство (на 26-й и 29-й), а затем отличился Александр Семин (39-я).

«Амуру», тем не менее, удалось отыграться благодарю дублю Валерия Васильева, который дважды реализовал лишнего после передач Глеба Корягина. Свою первую шайбу Васильев забросил спустя 26 секунд после гола Семина, а вторую – на 43-й минуте.

В серии буллитов удача улыбнулась – «Амуру». Решающий бросок исполнил Игорь Руденков.

«Витязь» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко в 57 встречах.

«Амур» поднялся на 10-е место на Востоке, опередив «Адмирал». У обеих команд по 54 очка после 56 встреч, но хабаровчане одержали на две победы больше в основное время.

15 февраля «Амур» продолжит выездное турне матчем в Нижнем Новгороде против «Торпедо». 18 февраля «Витязь» сыграет в гостях с «Локомотивом».