Рижское «Динамо» потерпело 12-е поражение кряду в матче с «Ак Барсом» Встреча прошла на домашней арене латвийского клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Рига) – «Ак Барс» завершился в пользу казанцев – 2:1.

В составе победителей по шайбе забросили Эмиль Галимов и Дмитрий Воронков. У хозяев это сделал Андрис Джериньш.

После этой встречи команда Дмитрий Квартальнов продолжает занимать 1-е место в таблице «Востока», набрав 85 очков. «Динамо» занимает последнюю, 12-ю позицию на «Западе». На счету латвийцев 34 очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) – «Ак Барс» – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Э. Галимов (Яруллин, Воронков, бол), 04:53 – 0:1; Джериньш (Балинскис, Гегерис, бол), 17:11 – 1:1; Воронков (Педан, Фрэттин), 58:54 – 1:2;