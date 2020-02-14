Гол и результативная передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту» Хоккеисты «Рейнджерс» обыграли «Миннесоту» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи у нью-йоркской команды заброшенными шайбами отметились Артемий Панарин (12-я минута) и Павел Бучневич (52), а также Мика Зибанежад (59). В составе «Уайлд» отличились Райан Донато (10), Юнас Бродин (17) и Джордан Гринвэй (38).

Победный буллит на свой счет записал Зибанежад (65).

Отметим, что на счету Панарина в этой встрече также результативная передача.

После этой игры «Рейнджерс» набрали 62 очка в 56 встречах занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Миннесота» с 61 очком в 57 матчах занимает на «Западе» 11-е место.