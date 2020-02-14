Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть на выезде «Торонто» Хоккеисты «Торонто» проиграли «Далласу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.

В составе «Старз» заброшенными шайбами отметились Денис Гурьянов (2-я минута), забросивший 17-ю шайбу в сезоне, Радек Факса (21) и Тайлер Сегин (42). У хозяев «Мэйпл Лифс» отличились Остон Мэттьюз (32) и Зак Хайман (59).

После этой игры «Даллас» набрал 71 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, а «Торонто» с 68 очками занимает на Западе восьмое место.

В следующем матче «Старз» сыграют на выезде с «Монреалем». «Мэйпл Лифс» в гостях встретятся с «Оттавой».