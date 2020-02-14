«Вашингтон» одержал волевую победу над «Колорадо» Хоккеисты «Вашингтона» обыграли «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Никлас Бэкстрем (32-я минута), Томас Уилсон (53) и Ти Джей Оши (58). У «Эвеланш» отличились Андре Бураковски (3) и Микко Рантанен (17).

Отметим, что российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев отметился голевой передачей, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин третий матч подряд не может набрать ни одного очка.

После этой победы «Кэпиталз» набрали 79 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Эвеланш» с 72 очками занимают на Западе вторую строчку.