«Вашингтон» одержал волевую победу над «Колорадо»

В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Никлас Бэкстрем (32-я минута), Томас Уилсон (53) и Ти Джей Оши (58). У «Эвеланш» отличились Андре Бураковски (3) и Микко Рантанен (17).
Отметим, что российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев отметился голевой передачей, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин третий матч подряд не может набрать ни одного очка.
После этой победы «Кэпиталз» набрали 79 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Эвеланш» с 72 очками занимают на Западе вторую строчку.
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