«Тампа-Бэй» обыграла «Эдмонтон», Василевский сделал 29 сэйвов

В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Патрик Марун (25-я минута), Янни Гурд (34) и Седрик Пакетт (60). У «Ойлерз» отличился Калеб Джонс (30).
Отметим, что голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30, продлив свою рекордную серию, в которой «Лайтнинг» не проигрывают в основное время, до 20 матчей.
После этой игры «Тампа-Бэй» набрала 81 очко и расположилась на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Эдмонтон» с 66 очками занимает на Востоке пятое место.
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