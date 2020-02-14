«Тампа-Бэй» обыграла «Эдмонтон», Василевский сделал 29 сэйвов Хоккеисты «Тампа-Бэй» одержали победу над «Эдмонтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Патрик Марун (25-я минута), Янни Гурд (34) и Седрик Пакетт (60). У «Ойлерз» отличился Калеб Джонс (30).

Отметим, что голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30, продлив свою рекордную серию, в которой «Лайтнинг» не проигрывают в основное время, до 20 матчей.

После этой игры «Тампа-Бэй» набрала 81 очко и расположилась на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Эдмонтон» с 66 очками занимает на Востоке пятое место.