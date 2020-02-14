Дэвид Куинн: На данный момент Шестеркин - основной вратарь «Рейнджерс» Главный тренере «Рейнджерс» Дэвид Куинн считает, что Игорь Шестеркин стал основным голкипером нью-йоркской команды.

- Благодаря его игре ситуация на данный момент выглядит именно так. У каждого должен быть шанс. Хочется увидеть, что получится в итоге. Думаю, что такой шанс они получили, у каждого была возможность проявить себя. Я считаю, что наибольшее впечатление произвел Игорь, - цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 24-летний российский голкипер, проводящий первый сезон в НХЛ, дебютировал в лиге 7 января и в семи матчах одержал шесть побед, пропуская в среднем за игру 2,18 шайбы и парируя 94,1% бросков.