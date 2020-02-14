Сергей Бобровский: Сорокин уже все выиграл в КХЛ, его следующий уровень, как я думаю - покорить НХЛ Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский считает, что вратарю ЦСКА Илье Сорокину стоит попробовать свои силы в НХЛ.

- Если бы сейчас олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Илья Сорокин из ЦСКА спросил у вас совета, нужно ли ехать в НХЛ - вы бы что ему сказали?

- Я бы сказал приезжать. С точки зрения вратарского мастерства и развития здесь работают очень углубленно. И тут немного другой уровень. Не хочу сказать ничего плохого о КХЛ. Это тоже очень сильная лига, там работают хорошие специалисты. Но я думаю, что Илья уже все выиграл в КХЛ. Он там - большая звезда. И его следующий уровень, как я думаю - покорить НХЛ, - передает слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Сорокин в 2014 году был выбран в 3-м раунде под общим 78-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс».