Сергей Бобровский: Сорокин уже все выиграл в КХЛ, его следующий уровень, как я думаю - покорить НХЛ

- Если бы сейчас олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Илья Сорокин из ЦСКА спросил у вас совета, нужно ли ехать в НХЛ - вы бы что ему сказали?
- Я бы сказал приезжать. С точки зрения вратарского мастерства и развития здесь работают очень углубленно. И тут немного другой уровень. Не хочу сказать ничего плохого о КХЛ. Это тоже очень сильная лига, там работают хорошие специалисты. Но я думаю, что Илья уже все выиграл в КХЛ. Он там - большая звезда. И его следующий уровень, как я думаю - покорить НХЛ, - передает слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Сорокин в 2014 году был выбран в 3-м раунде под общим 78-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс».
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