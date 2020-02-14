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Генменеджер «Далласа»: Мы не лучшим образом стартовали, но мне нравится, что мы все исправили - Советский спорт
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14 февраля 2020 10:34Хоккей

Генменеджер «Далласа»: Мы не лучшим образом стартовали, но мне нравится, что мы все исправили

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл – о выступлении команды в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

- Мы довольны ситуацией, в которой находимся. Мне нравится прогресс нашей молодежи, глубина состава. Будут ли у нас изменения? Что случится, если мне позвонит коллега с разумным предложением? Я обязательно его рассмотрю. Но я не нахожусь в ситуации, когда мне нужно совершить обмен ради обмена.

Мы не лучшим образом стартовали в чемпионате, но мне нравится, что мы все исправили. У нас есть характер. В этом сезоне многое было. Наши показатели за период после ноября являются одними из лучших в лиге, - приводит слова Нилла официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Даллас» набрал 71 очко в 57 матчах регулярного чемпионата и занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, уступая лидирующему на Западе «Сент-Луису» три балла.

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