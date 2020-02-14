Морозов сменил Чернышенко на посту президента КХЛ

«По итогам внеочередного заочного заседания Совета директоров ООО «КХЛ» было принято единогласное решение об избрании Президентом ООО «КХЛ» Алексея Морозова», - говорится в заявлении пресс-службу КХЛ опубликованном на официальном сайте лиги.
Отмечается, что Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Ассоциации «Молодежная хоккейная лига» вплоть до избрания нового руководителя МХЛ.
Напомним, что Дмитрий Чернышенко, занимавший пост Президента ООО «КХЛ» с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ.
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