Алексей Морозов: Мы запланировали встречу с ФХР, у нас много вопросов Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о предстоящей встрече с ФХР.

- Совсем недавно поступило предложение стать президентом. Меня вызвал на встречу Дмитрий Николаевич Чернышенко и Геннадий Николаевич Тимченко. Семья меня поддержала.

Мы запланировали встречу с ФХР, у нас много вопросов и по проведению Кубка мира, и по ярмарке юниоров, и по отъезду молодых. Мы настроены на диалог и дружбу.

Я остаюсь президентом в «Крыльях Советов», это мой родной клуб. Я остаюсь стратегическим консультантом. У клуба пока нет стратегии вернуться в КХЛ. Для этого нужны серьезные финансовые вложения, их пока нет, - передает слова Морозова Sport24.ru.

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что Морозов сменил Чернышенко на посту президента Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что Чернышенко, занимавший пост президента КХЛ с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ.