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Дмитрий Чернышенко: Морозов из успешного спортсмена превратился в эффективного менеджера - Советский спорт
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14 февраля 2020 13:18Хоккей

Дмитрий Чернышенко: Морозов из успешного спортсмена превратился в эффективного менеджера

Вице-премьер РФ, бывший глава КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал избрание президентом лиги Алексея Морозова.

- Алексей за время работы в Молодежной хоккейной лиге из успешного спортсмена превратился в эффективного менеджера. Мы продолжим взаимодействовать и с вами, и с хоккейной семьей. У нас большие планы, хоккей - вид спорта номер один в стране, он будет развиваться еще большими темпами, - передает слова Чернышенко ТАСС.

Напомним, что Чернышенко, занимавший пост президента КХЛ с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ.

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