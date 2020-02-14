Дмитрий Чернышенко: Морозов из успешного спортсмена превратился в эффективного менеджера

- Алексей за время работы в Молодежной хоккейной лиге из успешного спортсмена превратился в эффективного менеджера. Мы продолжим взаимодействовать и с вами, и с хоккейной семьей. У нас большие планы, хоккей - вид спорта номер один в стране, он будет развиваться еще большими темпами, - передает слова Чернышенко ТАСС.
Напомним, что Чернышенко, занимавший пост президента КХЛ с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ.
Чемпион КХЛ слабее сборной Польши? ЦСКА проиграл «Барысу» Самые интересные события большого хоккейного четверга – в традиционном обзоре «Советского спорта». 13.02.2020 22:00 Хоккей С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. 13.02.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий Когда любая медаль – за счастье. Чего ждать от сборной России на ЧМ-2020 В четверг смешанной эстафетой открывается чемпионат мира в итальянском Антхольце. 12.02.2020 20:30 Биатлон Тигай Лев Андрей Николаев: У Семака в последнее время многовато противоречий Бывший нападающий «Зенита» поделился мнением о подготовке питерского клуба к возобновлению сезона. 13.02.2020 23:30 Футбол Медведев Иван Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль Старые знакомые и Резцова на свежачка. Какой будет женская сборная России на ЧМ Представляем состав женской сборной России на чемпионат мира по биатлону. 11.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев Покер российских вратарей. Шестеркин, Василевский, Худобин, Варламов привели свои клубы к победам Наши воротчики продолжают покорять НХЛ. На сей раз выиграли все четверо, которые вышли в старте, пропустив в сумме шесть шайб. 12.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий «Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения Пайзутдин Алиев сломал шею во время поединка. 12.02.2020 17:00 ММА Иванова Дарья Миронова: Сейчас или никогда. На ЧМ-2020 - женский спринт В пятницу на чемпионате мира в итальянском Антхольце состоится первая личная гонка: в 16.45 по московскому времени стартует женский спринт. 14.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев Морозова объявят президентом КХЛ в пятницу Новым главой КХЛ станет двукратный чемпион мира Алексей Морозов, занимающий пост управляющего директора МХЛ и президента «Крыльев Советов». 12.02.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав