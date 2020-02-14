Дмитрий Чернышенко: Морозов из успешного спортсмена превратился в эффективного менеджера Вице-премьер РФ, бывший глава КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал избрание президентом лиги Алексея Морозова.

- Алексей за время работы в Молодежной хоккейной лиге из успешного спортсмена превратился в эффективного менеджера. Мы продолжим взаимодействовать и с вами, и с хоккейной семьей. У нас большие планы, хоккей - вид спорта номер один в стране, он будет развиваться еще большими темпами, - передает слова Чернышенко ТАСС.

Напомним, что Чернышенко, занимавший пост президента КХЛ с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ.