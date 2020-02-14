Роман Ротенберг: Назначение Морозова на пост президента КХЛ поможет взаимодействию с ФХР и лиги Вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал избрание президентом КХЛ Алексея Морозова.

- Мы уверены, что назначение Алексея Морозова на пост президента КХЛ поможет дальнейшему эффективному взаимодействию федерации и лиги, - цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что Чернышенко, занимавший пост президента КХЛ с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ.