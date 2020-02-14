Третьяк – о назначении Морозова главой КХЛ: Полностью поддерживаем его кандидатуру На этом посту экс-форвард ЦСКА сменил Дмитрия Чернышенко.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о своей отношении к переменам в руководстве КХЛ.

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Питтсбурга» Алексей Морозов сменил у руля организации Дмитрия Чернышенко.

«Я хорошо знаю Алексея как профессионала, который выступал и в России, и в НХЛ. Он был капитаном сборной России, а это особенный человек в главной команде страны.

Алексей знает хоккей от А до Я, в Континентальной хоккейной лиге он не новичок, он возглавлял МХЛ, отлично знает стратегию развития лиги. Алексей уже набрался опыта, у него есть желание, возможности профессионально развиваться.

У Федерации хоккея России очень хорошие отношения с КХЛ. Мы полностью поддерживаем кандидатуру Алексея Морозова», – цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.