Алексей Морозов: Со следующего года будем вводить в КХЛ пол зарплат Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что со следующего года лига намерена ввести нижнее ограничение зарплатной ведомости.

- Много говорится про потолок, но мы будем вводить и пол зарплат со следующего года. Я считаю, лига движется в правильном направлении. По поручению совета директоров прорабатываем вопрос легализации аренды. Вводим потолок, вводим пол зарплат. В общем, прорабатываем реформы, - приводит слова Морозова «РИА Новости». Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента Континентальной хоккейной лиги.