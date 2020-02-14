Алексей Морозов: Со следующего года будем вводить в КХЛ пол зарплат

- Много говорится про потолок, но мы будем вводить и пол зарплат со следующего года. Я считаю, лига движется в правильном направлении. По поручению совета директоров прорабатываем вопрос легализации аренды. Вводим потолок, вводим пол зарплат. В общем, прорабатываем реформы, - приводит слова Морозова «РИА Новости».
Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента Континентальной хоккейной лиги.
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