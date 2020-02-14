«Миннесота» уволила главного тренера Будро Команда на три очка отстает от зоны плей-офф.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» уволил 65-летнего главного тренера Брюса Будро, сообщает официальный сайт лиги.

В турнирной таблице Западной конференции «Уайлд» занимают 11-е место, набрав 61 очков в 57 матчах. От занимающей восьмую строчку «Аризоны» команда отстает на три очка. В последнем матче под руководством Будро «Миннесота» по буллитам уступила «Рейнджерс» 3:4, ведя 3:1 по ходу домашней встречи.

«Я хотел бы поблагодарить Брюса за усердный труд и преданность «Миннесоте Уайлд» во время своего сотрудничества с нашей организацией, а также пожелать всего самого наилучшего ему и его семье», – заявил генеральный менеджер клуба Билл Герин.

Будро работал в «Миннесоте» с 2016 года. В двух из предыдущих трех сезонов команда пробивалась в плей-офф, однако в обоих случаях вылетала из Кубка Стэнли уже в первом раунде. Ранее канадский тренер работал с «Вашингтоном» и «Анахаймом». На его счету 567 побед в 984 матчах регулярных чемпионатов.

Далее с «Уайлд» будет работать Дин Эвасон, прежде занимавший должность помощника главного тренера. В штабе «Миннесоты» Эвасон трудится с 2018 года. Самостоятельно в НХЛ 55-летний специалист до настоящего момента не работал.

16 февраля «Миннесота» примет «Сан-Хосе».