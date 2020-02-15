Патрик Херсли: В этом сезоне «Спартак» хорошо играет против топ-клубов

– Мы очень старались в каждом матче. Может быть, в некоторых встречах не так уж хорошо показали себя в плане качества игры, но всегда действовали с максимальной отдачей и выполняли установку тренера. Поэтому часто даже в неудачно складывавшихся для нас матчах находили способы перевернуть ситуацию в свою пользу и добиться победы. Важно ли нам занять четвертое место на Западе? Не знаю. Будет непросто. Впереди у нас несколько встреч против топ-клубов. Две с «Ак Барсом» и одна с московским «Динамо». Но мы в этом сезоне хорошо выступаем против самых сильных команд. Я думаю, все с нетерпением ждут этих матчей. Верю, что мы можем пройти в плей-офф далеко. Опять же, как я уже сказал, против топ-клубов мы в этом сезоне играем хорошо. Это должно помочь в Кубке Гагарина и дает шансы на успешное выступление, – цитируют Херсли «Известия».
В нынешнем сезоне на счету 33-летнего защитника 19 (8+11) очков в 51 матче. Его команда уже гарантировала себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.
На данный момент «Спартак» идет на пятом месте в Западной конференции, набрав 72 очка в 57 встречах.
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