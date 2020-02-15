«Питтсбург» Малкина обыграл «Монреаль» Ковальчука (видео) «Канадиенс» потерпели третье поражение подряд.

«Питтсбург» на своем льду одержал победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

В составе победителей дубль оформил Джейсон Цукер, еще по шайбе забросили Крис Летанг и Зак Астон-Риз. У «Монреаля» отличился Брэндан Галлахер.

Российские легионеры очков не набрали. Евгений Малкин отыграл чуть более 18 минут и нанес один бросок по воротам. Илья Ковальчук завершил встречу с показателем полезности «-2».

В таблице Восточной конференции «Питтсбург» расположился на четвертой строчке, набрав 76 очков. «Монреаль» - 12-й (61).

Следующие матчи обе команды проведут 16 февраля на своих площадках. «Пингвинз» примут «Детройт», а «Канадиенс» - «Даллас».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Монреаль» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Летанг, 28. Закер, 38:00, 40. Эштон-Риз, 59 — Галлахер, 40.