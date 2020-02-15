Шайба Свечникова помогла «Каролине» переиграть «Нью-Джерси» (видео) Российский нападающий продлил личную результативную серию до шести матчей.

«Каролина» одержала домашнюю победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Андрей Свечников. Для 19-летнего нападающего этот гол стал 23-м в сезоне.

Форвард «Девилз» Никита Гусев набрал одно очко за результативную передачу.

«Каролина» набрала 69 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» - 14-й (52).

16 февраля «Харрикейнз» примут «Эдмонтон», а днем позже «Девилз», также на своем льду, сыграют с «Коламбусом».

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«Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: Нидеррайтер, 4. Фогеле, 12. Свечников, 34. Нечас, 42. Эдмундсон, 55 — Мюллер (Гусев), 8. Андерсон, 55.