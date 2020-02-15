Шайба Свечникова помогла «Каролине» переиграть «Нью-Джерси» (видео)

«Каролина» одержала домашнюю победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).
В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Андрей Свечников. Для 19-летнего нападающего этот гол стал 23-м в сезоне.
Форвард «Девилз» Никита Гусев набрал одно очко за результативную передачу.
«Каролина» набрала 69 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» - 14-й (52).
16 февраля «Харрикейнз» примут «Эдмонтон», а днем позже «Девилз», также на своем льду, сыграют с «Коламбусом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Голы: Нидеррайтер, 4. Фогеле, 12. Свечников, 34. Нечас, 42. Эдмундсон, 55 — Мюллер (Гусев), 8. Андерсон, 55.
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья Смешать, но не взбалтывать. Стартует чемпионат мира В четверг в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону. 13.02.2020 11:30 Биатлон Тигай Лев По схеме «3-3» и с Логиновым в воротах. Какой будет мужская сборная России на ЧМ Представляем состав мужской сборной России на чемпионат мира по биатлону. 11.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее Лебедева Известный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45 Бокс Усачев Владислав Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев Миронова: Сейчас или никогда. На ЧМ-2020 - женский спринт В пятницу на чемпионате мира в итальянском Антхольце состоится первая личная гонка: в 16.45 по московскому времени стартует женский спринт. 14.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев Миронова - лучшая из наших… в стрельбе. И худшая по скорости На чемпионате мира в итальянском Антхольце женский спринт выиграла Марте Улсбю из Норвегии. Лучшая из российских биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21-е место. 14.02.2020 19:25 Биатлон Тигай Лев Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей «С такой игрой Ови впору не о Гретцки думать, а об антирекорде Ничушкина» Семь причин кризиса команды Овечкина. 12.02.2020 13:00 Хоккей Славин Виталий Кокорин и «Сочи»: вирус вылечили, осталось снять корону Эпопея с противостоянием Александра Кокорина и «Зенита», настойчиво желавшего на полгода сослать нападающего на Черноморское побережье, близка к развязке.
13.02.2020 08:30 Футбол Мощенко Захар