«Рейнджерс» выиграли у «Коламбуса», Георгиев отразил 36 бросков (видео) Нью-йоркцы одержали четвертую победу подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на своем льду проиграл «Рейнджерс» со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

В составе победителей заброшенной шайбой отметился Павел Бучневич. Нападающий отличился уже на первой минуте матча. Артемий Панарин сделал результативную передачу. Голкипер Александр Георгиев отразил 36 бросков из 37.

В таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает седьмое место, набрав 71 очко. «Рейнджерс» - 11-е (64).

17 февраля «Блю Джекетс» сыграют в гостях против «Нью-Джерси», а клуб из Нью-Йорка на своем льду примет «Бостон».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Бьоркстранд, 39 — Бучневич, 1. Крайдер, 57. Строум (Панарин), 59.