Сидни Кросби: Все будет еще лучше, «Питтсбург» находится на правильном пути - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 февраля 2020 10:09ХоккейНечаев Юрий

Сидни Кросби: Все будет еще лучше, «Питтсбург» находится на правильном пути

Сегодня «Пингвинз» обыграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился эмоциями после победы над «Монреалем».

«Приятно, когда удается такая серия игр. После того, как я вернулся, нам это удается время от времени. С этого момента хорошо бы выйти на стабильный уровень. Думаю, все будет лучше, мы на правильном пути», - цитирует официальный сайт НХЛ Кросби.

Напомним, сегодня «Питтсбург» на своем льду одержал победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

Кросби в этом матче сделал три результативные передачи. Всего в текущем сезоне на его счету 34 (10+24) очка.

В таблице Восточной конференции «Питтсбург» расположился на четвертой строчке, набрав 76 очков.

16 февраля «Пингвинз» примут «Детройт».

Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
Когда забьет Головин и сыграет ли Смолов против «Реала»? «Советский спорт» анонсирует очередной тур в ведущих европейских чемпионатах. 14.02.2020 21:25 Футбол Федоровский Александр
Морозов назначен. В КХЛ все будет как при Чернышенко Как и ожидалось, новым и третьим в истории президентом КХЛ стал Алексей Морозов. Он подписал контракт на четыре года. 14.02.2020 16:02 Хоккей Домрачев Владислав
Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Чемпион КХЛ слабее сборной Польши? ЦСКА проиграл «Барысу» Самые интересные события большого хоккейного четверга – в традиционном обзоре «Советского спорта». 13.02.2020 22:00 Хоккей
«Россия провалила еврокубки в первые 15 минут вторых таймов» На стадионе «Локомотив» прошла конференция по аналитике и селекции в футболе. 13.02.2020 13:30 Футбол Зибрак Артем
Миронова - лучшая из наших… в стрельбе. И худшая по скорости На чемпионате мира в итальянском Антхольце женский спринт выиграла Марте Улсбю из Норвегии. Лучшая из российских биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21-е место. 14.02.2020 19:25 Биатлон Тигай Лев
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. 13.02.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
10:20 Хоккей Форвард «Питтсбурга» Цукер признан первой звездой дня в НХЛ
10:17 Футбол «Реал» рассматривает Камавингу в качестве замены Каземиро
10:09 Хоккей Сидни Кросби: Все будет еще лучше, «Питтсбург» находится на правильном пути
10:09 Футбол Микель Артета: Следующие две-три недели определят, сумеем ли мы побороться за еврокубки
09:52 Футбол Эрнесто Вальверде: Фаворитом чемпионата Испании является «Реал»
09:41 ММА Токов проведет бой с бразильцем Агиларом на Bellator 241
09:22 Футбол «Уфа» сыграет с ЦСКА на сборе в Испании
09:10 Хоккей Главный тренер «Каролины» - о шайбе Свечникова: Этот гол - для различных обзоров (видео)
08:58 Футбол Эрлинг Холанд: Я всегда мечтал стать одним из лучших игроков в мире
08:42 Хоккей Свечников стал седьмым игроком в истории НХЛ, забросившим больше 40 шайб в возрасте до 21 года
08:30 Конькобежный спорт Кулижников - после победы на дистанции 500 м на ЧМ: Сегодня бегал с болью в руке
08:12 Фристайл Россиянка Демидова выиграла Кубок мира в дисциплине хафпайп
07:49 Хоккей Александр Георгиев: Против «Коламбуса» «Рейнджерс» отлично сыграли в обороне
07:37 Теннис Рублев проиграл Краиновичу в четвертьфинале турнира в Роттердаме
07:02 Конькобежный спорт Голикова выиграла серебро на дистанции 500 м на ЧМ, у Фаткулиной - бронзой
06:53 Конькобежный спорт Кулижников стал чемпионом мира на дистанции 500 м, Мурашов - второй
06:34 Хоккей «Рейнджерс» выиграли у «Коламбуса», Георгиев отразил 36 бросков (видео)
06:23 Хоккей Шайба Свечникова помогла «Каролине» переиграть «Нью-Джерси» (видео)
06:10 Хоккей «Питтсбург» Малкина обыграл «Монреаль» Ковальчука (видео)
01:45 Хоккей Патрик Херсли: В этом сезоне «Спартак» хорошо играет против топ-клубов
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Ремонт мостового перехода через Волжскую ГЭС возобновится 15 февраля
СУСК разработает меры против торговли детьми в роддомах Нижегородской области
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика