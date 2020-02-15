Сидни Кросби: Все будет еще лучше, «Питтсбург» находится на правильном пути Сегодня «Пингвинз» обыграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился эмоциями после победы над «Монреалем».

«Приятно, когда удается такая серия игр. После того, как я вернулся, нам это удается время от времени. С этого момента хорошо бы выйти на стабильный уровень. Думаю, все будет лучше, мы на правильном пути», - цитирует официальный сайт НХЛ Кросби.

Напомним, сегодня «Питтсбург» на своем льду одержал победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

Кросби в этом матче сделал три результативные передачи. Всего в текущем сезоне на его счету 34 (10+24) очка.

В таблице Восточной конференции «Питтсбург» расположился на четвертой строчке, набрав 76 очков.

16 февраля «Пингвинз» примут «Детройт».