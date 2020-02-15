Форвард «Питтсбурга» Цукер признан первой звездой дня в НХЛ

Первой звездой стал нападающий «Питтсбурга» Джейсон Цукер.
Форвард оформил дубль в ворота «Монреаля» (4:1).
Второй звездой назван игрок «Рейнджерс» Крис Крайдер.
Нападающий набрал два (1+1) очка в матче против «Коламбуса» (3:1).
Замкнул тройку лучших капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший три (0+3) очка в игре с «Монреалем».
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