Форвард «Питтсбурга» Цукер признан первой звездой дня в НХЛ Лига назвала имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой стал нападающий «Питтсбурга» Джейсон Цукер.

Форвард оформил дубль в ворота «Монреаля» (4:1).

Второй звездой назван игрок «Рейнджерс» Крис Крайдер.

Нападающий набрал два (1+1) очка в матче против «Коламбуса» (3:1).

Замкнул тройку лучших капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший три (0+3) очка в игре с «Монреалем».