«Барыс» обыграл «Сочи» и продлил победную серию

«Барыс» продлил победную серию, обыграв «Сочи» (3:2) на «Барыс Арене» в Нур-Султане в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Победный гол на 51-й минуте забил форвард Дмитрий Шевченко. Также у «Барыса» отличились Антон Сагадеев и канадец Кертис Волк. У гостей шайбы на счету Сергея Шмелева и шведа Мальте Стремвалля.
«Барыс» выиграл шестой матч подряд и с 79 очками занимает третье место в Восточной конференции. «Сочи» остается девятым на Западе и отстает от зоны плей-офф на три очка.
В следующих матчах 17 февраля «Сочи» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевом», а 18 февраля «Барыс» примет «Сибирь».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) – «Сочи» (Сочи) – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Сагадеев, 19. Волк, 22. Шевченко, 51 – Шмелев, 35 (мен). Стремвалль, 46.
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