ЦСКА на выезде всухую обыграл «Локомотив» Хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Локомотивом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров (9-я минута), Андрей Светлаков (48) и Кирилл Капризов (50, 53).

После этой победы ЦСКА набрал 88 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Локомотив» с 66 балами занимает на Западе шестое место.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет против минского «Динамо», а «Локомотив» на своем льду встретится с «Витязем».