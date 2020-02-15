Шайба Зарипова помогла «Ак Барсу» обыграть «Спартак» Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров (40-я минута), Данис Зарипов (51), Никита Дыняк (54) и Эмиль Галимов (59), у московского клуба точным броском отличился Александр Хохлачев (47).

После этой игры «Ак Барс» набрал 87 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Спартак» с 72 баллами занимает на Западе пятую строчку.

В следующем матче «Ак Барс» дома сыграет против «Авангарда», а «Спартак» на своем льду встретится с «Торпедо».