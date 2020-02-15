«Динамо» Москва в овертайме обыграло рижское «Динамо», уступая по ходу встречи в три шайбы Хоккеисты московского «Динамо» в овертайме обыграли рижских одноклубников в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:6.

В основное время матча в составе московской команды заброшенными шайбами отметились Даниил Тарасов (1-я и 9-я минуты), Андре Петерссон (29), Дмитрий Яшкин (30, 51) и Егор Зайцев (37), у рижского клуба отличились Лаурис Дарзиньш (5), Гинтс Мейя (6, 60), Марек Дялога (12), Сергей Гимаев (12), Картер Эштон (17).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Яшкин (64).

После этой игры московское «Динамо», одержав шестую победу подряд в чемпионате, набрало 77 очков и расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Рижане, потерпев 13-е поражение кряду, с 35 баллами занимают на Западе 12-е место.

В следующем матче московская команда в гостях сыграет против «Йокерита», а рижский клуб дома встретится с «Автомобилистом»..