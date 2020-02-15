Олег Знарок: Много что хотел бы сказать, но не буду, может, в плей-офф что-то изменится? Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Ак Барса» (1:4).

- Хорошая и боевая игра, соперника с победой. В принципе, много что хотел бы сказать, но не буду. Может, в плей-офф что-то изменится? – цитирует Знарка пресс-служба красно-белых.

Добавим, что после этой встречи «Спартак» с 72 очками расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые на своем льду встретятся с «Торпедо».