Дмитрий Квартальнов: В матче со «Спартаком» понравилась концовка третьего периода Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Спартаком» (4:1).

- Всех поздравляю с победой, концовка третьего периода понравилась. Как и в прошлой игре начали забивать в конце. И в игре с Омском было тоже самое. Хорошая, боевая, приличная игра, - передает слова Квартальнова пресс-служба «Спартака».

Добавим, что после этой игры «Ак Барс» набрал 87 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда дома сыграет против «Авангарда».