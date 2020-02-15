Защитник «Сан-Хосе» Карлссон пропустит остаток сезона из-за травмы Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон 14 февраля в матче против «Виннипега» получил перелом большого пальца левой руки.

Как отмечает пресс-служба «Шаркс», травма потребует хирургического вмешательства.

Отмечается, что из-за травмы защитник пропустит оставшуюся часть сезона 2019/20, но успеет восстановиться к сборам команды в сентябре.