Артемий Панарин: Выдавай победную серию - и ты будешь в плей-офф Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что нужно сделать нью-йоркской команде, чтобы пробиться в плей-офф.

- Надо играть так, как мы выступали с тем же «Детройтом». Две победы в двух матчах. Мы знаем, как можем побеждать. Надо играть строго, с хорошей энергией. Быть отдохнувшими, на кураже. Нужно набирать очки. Все ведь просто. Выдавай победную серию - и ты будешь в плей-офф, - приводит слова Панарина «Матч ТВ».

Напомним, что после 57 матчей регулярного чемпионата «Рейнджерс» набрали 64 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, уступая идущей на восьмом месте «Каролине» пять очков.