Артемий Панарин: Выдавай победную серию - и ты будешь в плей-офф

- Надо играть так, как мы выступали с тем же «Детройтом». Две победы в двух матчах. Мы знаем, как можем побеждать. Надо играть строго, с хорошей энергией. Быть отдохнувшими, на кураже. Нужно набирать очки. Все ведь просто. Выдавай победную серию - и ты будешь в плей-офф, - приводит слова Панарина «Матч ТВ».
Напомним, что после 57 матчей регулярного чемпионата «Рейнджерс» набрали 64 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, уступая идущей на восьмом месте «Каролине» пять очков.
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