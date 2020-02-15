Артемий Панарин: Не ждите абсолютного перевеса НХЛ над командами КХЛ Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался об идее проведения матчей между лучшими клубами НХЛ и лучшими клубами КХЛ.

- Интересно, КХЛ смогла бы выиграть хоть одну серию у НХЛ?

- Думаю, да. Конечно! Потому что в КХЛ тоже выступают хорошие игроки. В любом случае мы увидим примерно равный хоккей. Не ждите абсолютного перевеса НХЛ. Еще бы североамериканским клубам выиграть хоть одну серию! Надо это сделать сначала, а потом говорить, - приводит слова Панарина «Матч ТВ».

Ранее Панарин рассказал, что нужно сделать нью-йоркской команде, чтобы пробиться в плей-офф.