Артемий Панарин: Не ждите абсолютного перевеса НХЛ над командами КХЛ - Советский спорт
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15 февраля 2020 23:40Хоккей

Артемий Панарин: Не ждите абсолютного перевеса НХЛ над командами КХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался об идее проведения матчей между лучшими клубами НХЛ и лучшими клубами КХЛ.

- Интересно, КХЛ смогла бы выиграть хоть одну серию у НХЛ?
- Думаю, да. Конечно! Потому что в КХЛ тоже выступают хорошие игроки. В любом случае мы увидим примерно равный хоккей. Не ждите абсолютного перевеса НХЛ. Еще бы североамериканским клубам выиграть хоть одну серию! Надо это сделать сначала, а потом говорить, - приводит слова Панарина «Матч ТВ».

Ранее Панарин рассказал, что нужно сделать нью-йоркской команде, чтобы пробиться в плей-офф.

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