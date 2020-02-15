«Бостон» на своем льду обыграл «Детройт» (видео)

В составе «Ред Уингз» заброшенной шайбой отметился Даррен Хельм (3-я минута), у «Брюинз» отличились Чарли Макэвой (29), Патрис Бержерон (30), Чарли Койл (33) и Давид Пастрняк (54).
После этой игры «Бостон» 84 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Детройт» с 32 очками занимает на Востоке 16-е место.
В следующем матче «Брюинз» в гостях встретятся с «Рейнджерс», а «Ред Уингз» на выезде сыграют против «Питтсбурга».
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