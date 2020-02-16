«Сент-Луис» на своем льду уступил «Нэшвиллу», потерпев четвертое поражение кряду

В составе «Предаторз» заброшенными шайбами отметились Виктор Арвидссон (7-я минута), Мэтт Дюшейн (13), Кайл Туррис (25) и Микаэль Гранлунд (44), у «Блюз» точными бросками отличились Зак Сэнфорд (25), Джейден Шварц (27) и Джордан Кайру (31).
После этой игры «Нэшвилл» набрал 63 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сент-Луис» с 74 очками занимает на Западе первое место.
В следующем матче команды вновь встретятся между собой, но уже в Нэшвилле.
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