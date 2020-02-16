Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию» (видео) «Лайтнинг» одержали десятую победу подряд.

«Тампа» одержала домашнюю победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).

В составе победителей Никита Кучеров набрал два (1+1) очка. В текущем сезоне форвард заработал 72 (28+44) очка. Защитник Михаил Сергачев отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский из 33 бросков по своим воротам отразил 30 и был признан первой звездой матча.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов забросил шайбу и отдал голевую передачу. Россиянин набрал 30 (11+19) очков в 59 матчах сезона.

В таблице Восточной конференции «Тампа» набрала 83 очка и занимает второе место. «Филадельфия» - седьмая (71).

18 февраля «Лайтнинг» сыграют в гостях против «Колорадо», а днем позже «Флайерз» примут «Коламбус».

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«Тампа» — «Филадельфия» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Голы: Киллорн (Сергачев), 4. Пакетт, 15. Верхеге, 23. Пойнт (Кучеров), 53. Кучеров, 60 — Проворов, 29. Ван Римсдайк, 56. Жиру (Проворов), 57.