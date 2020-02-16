«Монреаль» в овертайме проиграл «Далласу» (видео) - Советский спорт
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16 февраля 2020 07:15ХоккейНечаев Юрий

«Монреаль» в овертайме проиграл «Далласу» (видео)

«Канадиенс» потерпели четвертое поражение подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» в овертайме проиграл «Далласу» со счетом 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1).

В составе победителей дубль оформил Тайлер Сегин. Александр Радулов и Антон Худобин участия в матче не принимали.

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

«Даллас» набрал 73 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Монреаль» - 12-й на Востоке (62).

17 февраля «Старз» сыграют в гостях против «Оттавы», а 19-го числа «Канадиенс», также на выезде, встретятся с «Детройтом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Даллас» — 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)
Голы: Армиа, 2. Уил, 24. Казинс, 27 — Янмарк-Нюлен, 30. Сегин, 36, 63. Комо, 50.

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