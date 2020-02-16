Василевский вышел на шестое место в истории НХЛ по продолжительности беспроигрышной серии Сегодня «Лайтнинг» одержали десятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский вышел на шестое место в истории НХЛ по продолжительности беспроигрышной серии.

Сегодня «Тампа» одержала домашнюю победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2). Василевский из 33 бросков по своим воротам отразил 30 и был признан первой звездой матча. С россиянином в воротах «Тампа» не знает поражений в основное время 21 матч подряд. Это шестой результат в истории лиги. Рекорд принадлежит Питу Питерсу (27).

Andrei Vasilevskiy of the @TBLightning is the sixth different goaltender in NHL history to record at least one point in 21+ consecutive appearances within a regular season. #NHLStats pic.twitter.com/cc9ZZiwpEO — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 16, 2020

В таблице Восточной конференции «Тампа» набрала 83 очка и занимает второе место. «Филадельфия» - седьмая (71).

18 февраля «Лайтнинг» сыграют в гостях против «Колорадо», а днем позже «Флайерз» примут «Коламбус».