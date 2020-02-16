Андрей Василевский: Полоса побед лучше, чем полоса поражений - Советский спорт
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16 февраля 2020 08:02ХоккейНечаев Юрий

Андрей Василевский: Полоса побед лучше, чем полоса поражений

Сегодня «Лайтнинг» одержали десятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский поделился эмоциями после победы над «Филадельфией».

«Полоса побед лучше, чем полоса поражений. Каждый день приходим сюда и упорно работаем. Мы ведь знаем, что случилось в прошлом году? Теперь просто пытаемся избежать комфортного положения и проводим один матч за другим», - цитирует россиянина официальный сайт лиги.

Напомним, сегодня «Тампа» одержала домашнюю победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).

В составе победителей Никита Кучеров набрал два (1+1) очка. В текущем сезоне форвард заработал 72 (28+44) очка. Защитник Михаил Сергачев отметился результативной передачей. Василевский из 33 бросков по своим воротам отразил 30 и был признан первой звездой матча. С россиянином в воротах «Тампа» не знает поражений в основное время 21 матч подряд. Это шестой результат в истории лиги.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов забросил шайбу и отдал голевую передачу. Россиянин набрал 30 (11+19) очков в 59 матчах сезона.

В таблице Восточной конференции «Тампа» набрала 83 очка и занимает второе место. «Филадельфия» - седьмая (71).

18 февраля «Лайтнинг» сыграют в гостях против «Колорадо», а днем позже «Флайерз» примут «Коламбус».

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