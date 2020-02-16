«Айлендерс» уступили «Вегасу», Варламов отразил 42 броска (видео) Нью-йоркцы потерпели второе поражение подряд.

«Вегас» одержал домашнюю победу над «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Единственную шайбу в конце второго периода забросил Райлли Смит.

Голкипер хозяев Марк-Андре Флери отразил все 19 бросков по своим воротам. Вратарь гостей Семен Варламов 42 раза выручил своих партнеров.

«Вегас» набрал 68 очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Айлендерс» - пятые на Востоке (72).

Следующие матчи обе команды проведут 18 февраля. «Вегас» на своем льду примет «Вашингтон», а «Островитяне» сыграют в гостях против «Аризоны».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Айлендерс» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Смит, 40.