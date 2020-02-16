Семен Варламов: «Вегас» создал много голевых моментов во втором периоде

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов подвел итоги матча против «Вегаса».
«Мы начали хорошо, но «Вегас» создал много голевых моментов во втором периоде. У нас были возможности забить, но мы не смогли выровнять игру», - цитирует пресс-служба клуба Варламова.
Напомним, сегодня «Вегас» одержал домашнюю победу над «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу в конце второго периода забросил Райлли Смит.
Голкипер хозяев Марк-Андре Флери отразил все 19 бросков по своим воротам. Варламов 42 раза выручил своих партнеров.
«Вегас» набрал 68 очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Айлендерс» - пятые на Востоке (72).
Следующие матчи обе команды проведут 18 февраля. «Вегас» на своем льду примет «Вашингтон», а «Островитяне» сыграют в гостях против «Аризоны».
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