Семен Варламов: «Вегас» создал много голевых моментов во втором периоде Нью-йоркцы потерпели второе поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов подвел итоги матча против «Вегаса».

«Мы начали хорошо, но «Вегас» создал много голевых моментов во втором периоде. У нас были возможности забить, но мы не смогли выровнять игру», - цитирует пресс-служба клуба Варламова.

Напомним, сегодня «Вегас» одержал домашнюю победу над «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу в конце второго периода забросил Райлли Смит.

Голкипер хозяев Марк-Андре Флери отразил все 19 бросков по своим воротам. Варламов 42 раза выручил своих партнеров.

«Вегас» набрал 68 очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Айлендерс» - пятые на Востоке (72).

Следующие матчи обе команды проведут 18 февраля. «Вегас» на своем льду примет «Вашингтон», а «Островитяне» сыграют в гостях против «Аризоны».