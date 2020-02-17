Дубль Хернквиста принес «Питтусбургу» победу над «Детройтом» Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Патрик Хернквист (23 и 32-я минута), Сэм Лафферти (8), Крис Летанг (15) и Сидни Кросби (28), у «Ред Уингз» отличился Вальттери Фильппула (6).

После этой игры «Питтсбург» набрал 78 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Детройт» с 32 очками занимает на Востоке 16-е место.

В следующем матче «Пингвинз» на своем льду встретятся с «Торонто», а «Ред Уингз» дома сыграют против «Монреаля».