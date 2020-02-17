«Рейнджерс» на своем льду уступил «Бостону», на счету Панарина результативная передача

В составе «Брюинз» заброшенными шайбами отметились Чарли Макэвой (20-я минута), Чарли Койл (39) и Патрис Бержерон (60), у нью-йоркской команды отличился Мика Зибанеджад (50), которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин.
Добавим, что российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич, провел на льду 17 минут 14 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-3», а голкипер нью-йоркской команды Александр Георгиев отразил 31 бросков из 33.
После этой встречи «Бостон» набрал 86 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Рейнджерс» с 64 очками занимает на Востоке 11-ю строчку.
В следующем матче «Рейнджерс» в гостях сыграют против «Чикаго», а «Брюинз» на выезде встретятся с «Эдмонтоном».
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