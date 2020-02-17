«Каролина» проиграла «Эдмонтону», Свечников набрал одно очко (видео) - Советский спорт
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17 февраля 2020 06:17ХоккейНечаев Юрий

«Каролина» проиграла «Эдмонтону», Свечников набрал одно очко (видео)

В последних пяти матчах «Ойлерз» одержали четыре победы.

«Каролина» в овертайме проиграла «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1).

В составе победителей Леон Драйзайтль набрал три (1+2) очка. На счету немца 95 (34+61) очков в текущем сезоне и он уверенно лидирует в бомбардирской гонке.

Андрей Свечников набрал одно очко за результативную передачу. В активе 19-летнего форварда «Харрикейнз» 54 (23+31) очка.

«Эдмонтон» набрал 70 очков и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Каролина» - девятая на Востоке (70).

19 февраля «Харрикейнз» сыграют в гостях против «Нэшвилла», а днем позже «Ойлерз» на своем льду примут «Бостон».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)
Голы: Ван, 1. Ахо, 26, 55 (Свечников) — Драйзатль, 27. Ямамото, 35. Арчибальд, 36, 64.

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