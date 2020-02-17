«Оттава» в овертайме обыграла «Даллас», Анисимов забросил победную шайбу (видео) «Старз» потерпели первое поражение после четырех побед подряд.

«Оттава» в овертайме одержала победу над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).

Победную шайбу записал на свой счет Артем Анисимов. Для него этот гол стал 11-м в сезоне.

Ворота гостей защищал Антон Худобин. Голкипер отразил 42 броска из 46.

«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Даллас» - второй на Западе (74).

19 февраля «Сенаторз» на своем льду примут «Баффало», а 20-го числа «Старз» - «Аризону».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Даллас» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Пажо, 8. Ткачук, 19. Эннис, 50. Анисимов, 64 — Клингберг, 4. Джонс, 19. Павелски, 55.