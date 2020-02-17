Дебютная шайба Коршкова в НХЛ не спасла «Торонто» от поражения в матче против «Баффало» (видео) «Сейбрз» одержали третью победу подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» на своем льду обыграл «Торонто» со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1).

В составе гостей одну из шайб забросил Егор Коршков. 23-летний россиянин забил первый гол в НХЛ в своем дебютном матче в лиге. Коршков был выбран «Торонто» на драфте 2016 года под общим 31-м номером.

В таблице Восточной конференции «Мэйпл Лифс» занимают восьмое место, набрав 70 очков. «Сэйбрз» - 12-е (62).

Следующие матчи обе команды проведут 19 февраля на выезде. «Торонто» сыграет с «Питтсбургом», а «Баффало» - с «Оттавой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Торонто» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Голы: Ларссон, 22. Шири, 30. Айкел, 47. Окпосо, 47. Веси, 48 — Коршков, 32. Хаймен, 43.