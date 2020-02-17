Артем Анисимов: В овертаймах всегда есть много шансов отличиться (видео) Сегодня «Оттава» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Оттавы» Артем Анисимов прокомментировал свою победную шайбу в ворота «Далласа».

«В овертаймах играть всегда интересно. У тебя всегда есть много шансов отличиться, много времени и пространства», - приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Оттава» в овертайме одержала победу над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).

Победную шайбу записал на свой счет Анисимов. Для него этот гол стал 11-м в сезоне.

«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Даллас» - второй на Западе (74).

19 февраля «Сенаторз» на своем льду примут «Баффало», а 20-го числа «Старз» - «Аризону».