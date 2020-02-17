Худобин - после игры с «Оттавой»: Побеждать хочется всегда, но поражения случаются

Голкипер «Далласа» Антон Худобин поделился эмоциями после поражения от «Оттавы».
«Мы провели великолепное турне, взяв пять очков из шести. Побеждать хочется всегда, но поражения случаются. Сегодня мы взяли одно очко, двигаемся дальше», - приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.
Напомним, сегодня «Оттава» в овертайме одержала победу над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).
Победную шайбу записал на свой счет Артем Анисимов. Для него этот гол стал 11-м в сезоне.
Ворота гостей защищал Худобин. Голкипер отразил 42 броска из 46.
«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Даллас» - второй на Западе (74).
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